Работает в семейном лагере и воспитывает трех дочерей: как выглядит жена первого вице-спикера Рады Корниенко (фото)

Женщина занималась преподавательской деятельностью

Многие жены украинских политиков предпочитают оставаться в тени, избегая излишнего внимания со стороны общественности. Например, о супруге главы Верховной Рады Руслана Стефанчука известно не так много, как о возлюбленной вице-спикера парламента Александра Корниенко.

"Телеграф" решил выяснить, как выглядит супруга депутата и чем занимается. Мы узнали, сколько уже лет они состоят в браке.

Как выглядит супруга Александра Корниенко

О личной жизни бывшего председателя политической партии "Слуга народа" и первого вице-спикера Рады Александра Корниенко известно мало. В 2007 году он женился на девушке Ольге, родом из Черкасс.

Его супруга окончила Черкасский национальный университет им. Богдана Хмельницкого и работала преподавателем сначала в Восточноевропейском университете экономики и менеджмента, а после на Черкасском факультете Национального университета "Одесская юридическая академия". В 2017 году Ольга была доцентом кафедры истории и теории государства и права в университете "КРОК" в Киеве. С 2012 года она кандидат юридических наук.

Жена депутата Александра Корниенко

На странице Ольги Корниенко (Колосовой) в Instagram указано, что сейчас она является комьюнити-менеджером в семейном психологическом лагере "Каникулы души". Женщина занимается координацией участия семей, а также ведет мастерские программы для детей и родителей.

Александр Корниенко вместе с женой и маленькой дочерью

У нее в профиле указано, что она "мама троих чудесных девочек", в открытых источниках информации о том, что Корниенко стал отцом в третий раз нет. На своей странице в Facebook депутат в 2023 году публиковал семейные кадры, показывая жену и двух дочек, поэтому судя по всему, пополнение в семье произошло недавно, но они не стали это афишировать. Девочек зовут Кира, Владислава и Ника.

Александр Корниенко с женой Ольгой и детьми

Судя по декларации за 2020 год, жена первого вице-спикера парламента заработала от предпринимательской деятельности более 700 тысяч гривен, более 21 тысячу она получила за работу в университете "КРОК" и более 33 тысяч гривен составили государственные и социальные пособия и выплаты. Также Ольга Корниенко владеет двумя квартирами, одна находится в Киеве, а вторая в Черкассах.

Ольга Корниенко (Колосова) работает с детьми

Ольна Корниенко подарила вице-спикеру Рады троих дочек

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