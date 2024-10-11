Доллар точно подорожает: каким будет курс в конце 2024 и 2025 годов

Нацбанк будет следить за показателями

В конце 2024 и 2025 годов в Украине гривна обесценится. Курс доллара на рынке пересечет отметку в 42.

В декабре текущего года американская валюта подорожает до 42,5 гривны, а в следующем – до 48 гривен. Об этом сказал исполнительный директор экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин в эфире День.LIVE.

Он напомнил, что 45 гривен за доллар было заложено в бюджет, а Нацбанк будет следить за заложенными в документ макроэкономическими курсами.

"Это раньше у нас был один курс, который закладывался в бюджет, второй, который формировался на рынке. Сейчас, по сути, единственным источником поставки валюты на внутренний рынок Украины является интервенция НБУ", — пояснил исполнительный директор экономического дискуссионного клуба.

Курс доллара в Украине на 11 октября

По данным портала Минфин, в пятницу, 11 октября, средний курс доллара в украинских банках составляет 41,00 грн (покупка) и 41,50 (продажа). Наличный курс — 41,37 (покупка) и 41,45 (продажа). В то же время, официальный курс Национального банка Украины составляет 41,2072 грн.

Напомним, ранее Телеграф писал о том, чем может помочь подорожание доллара до 42 гривен Украине.