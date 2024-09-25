Доллар дороже 42 грн поможет Украине? Почему и когда вырастет курс

Укрепление национальной валюты маловероятно

Курс американской валюты на украинском рынке в конце года будет расти. Есть вероятность, что цена на доллар пересечет 42 гривны.

По словам финансового аналитика Андрея Шевчишина, передает "24 Канал", хотя и будет обесценивание гривны, но это может повлечь за собой положительные последствия в виде увеличения объемов денежной помощи от западных партнеров. В то же время, этот процесс стимулирует инфляцию в Украине.

Аналитик объясняет, что тем выше курс на рынке, тем больше будут поступления от партнеров, ведь иностранную валюту обменивают на гривну.

"Если мы на следующий год ожидаем 35-38 миллиардов внешней помощи, то мы понимаем, что одна гривна девальвации дает нам соответствующие дополнительные поступления", — говорит он.

Хотя обесценивание гривни — выход для бюджета, но в то же время этот процесс влияет на рост инфляции, ведь быстрее растут цены.

По его прогнозу, до конца этого года ожидается курс доллара на уровне 42,7 гривны.

Курс доллара в Украине на 25 сентября

По данным портала "Минфин", в среду, 25 сентября, средний курс доллара в украинских банках составляет 41,20 грн (покупка) и 41,70 (продажа). Наличный курс — 41,55 (покупка) и 41,64 (продажа). В то же время, официальный курс Национального банка Украины составляет 41,3744 грн.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, вырастет ли курс доллара в Украине до 50 гривен в 2025 году.