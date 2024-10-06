Придется раскошелиться. В Украине подорожает оформление паспорта
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С 7 октября повышаются цены на оформление документов в Украине
В Украине с 7 октября изменится стоимость оформления паспорта и некоторых других документов. Это также касается обмена водительских документов и оформления документов иностранцами и лицами без гражданства.
Об этом сообщили в Центре обслуживания граждан "Паспортный сервис". Ниже приводятся нынешние суммы оформления услуг и суммы с 7 октября. Теперь тариф на пакет сервисных услуг "Стандарт" будет выглядеть следующим образом:
- оформление паспорта гражданина Украины — 650 гривен (сейчас сервисная услуга государственного предприятия "Документ" составляет 540 гривен);
- оформление иностранцам и лицам без гражданства документов миграционного характера – 1250 гривен (сейчас эта услуга составляет 100 гривен.
Кроме того, с 7 октября обмен водительского удостоверения будет стоить 950 гривен. Пока что эта услуга стоит 800 гривен. Обмен свидетельства о регистрации транспортного средства так же будет стоить 950 гривен, а проставление апостиля — 650 гривен.
В "Паспортном сервисе" отметили: их специалисты предоставляют консультации онлайн и в телефонном режиме. Если у граждан есть вопросы относительно сервисных услуг, их можно задать с помощью мессенджеров Facebook и Instagram, а также позвонить по контактному телефону +38 (044) 597-87-77.
Ранее "Телеграф" сообщал о том, как в Украине можно заменить военный документ в случае его потери или порчи.