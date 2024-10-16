Медленно, но уверенно до 45 грн: когда курс доллара может вырасти

Банкир говорит, что процент удорожания незначителен, но он есть

На украинском рынке в 2024 году курс доллара точно пересечет отметку в 42 гривны. А в 2025 году цена на валюту может еще значительнее вырасти.

Населению не стоит готовиться к резким скачкам в течение следующего года. Об этом сообщил инвестиционный банкир Сергей Фурса в комментарии для 24 канала.

"Вероятность есть, но не столь значительна. Может быть, что в конце года курс будет на уровне 44-45 гривен за доллар", — сказал он.

Фурса отмечает, что есть большой шанс того, что цена на американскую валюту в 2025 году будет ниже 45 гривен. Поэтому на валютном рынке будет господствовать стабильность.

В то же время банкир дал прогноз по курсу доллара на конец 2024 года. Он не ожидает значительных колебаний, но курс будет больше 42 гривен.

Курс доллара в Украине на 16 октября

По данным портала "Минфин", в среду, 16 октября, средний курс доллара в украинских банках составляет 41,05 грн (покупка) и 41,50 (продажа). Наличный курс — 41,42 (покупка) и 41,50 (продажа). В то же время, официальный курс Национального банка Украины составляет 41,2139 грн.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о прогнозе по курсу доллара в Украине в конце текущего года.