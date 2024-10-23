Что делать ВПЛ, если задерживают выплаты

Есть сроки, когда начисление должно произойти

Переселенцы в Украине имеют право на ежемесячную выплату в 2 или 3 тысяч гривен. В некоторых случаях ее могут задерживать, поэтому нужно знать, что делать в такой ситуации.

Как говорится в пресс-службе Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, часть лиц со статусом ВПЛ получают выплаты после 15 числа каждого месяца, а другие — после 28 числа. Поэтому срок начисления помощи может растянуться до конца месяца.

"Расходы на социальную сферу являются приоритетными для правительства и вторыми по значимости после расходов на оборону страны, на нее средства направляются в первую очередь. Поэтому выплата пособия на проживание для ВПЛ происходит поэтапно ", — резюмировали в Минсоцполитики.

В то же время, по словам вице-премьера Ирины Верещук, если выплата не поступала более месяца, то лицу нужно обратиться в органы соцзащиты, ЦПАУ или Минреинтеграции на телефоны горячей линии по кризисным вопросам 15-48, или горячей линии Офиса уполномоченного по вопросам ВПО +38 (066) 813-62-39.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, кто из ВПЛ может рассчитывать на почти 11 тыс грн новой денежной помощи.