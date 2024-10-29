Некоторые ВПЛ могут получить помощь на аренду жилья: где и при каких условиях

Надо отвечать определенным критериям

ВПЛ, проживающие в Винницкой и Днепропетровской областях, могут получить выплату на аренду жилья.

Такую денежную помощь будет оказывать Гуманитарный фонд для Украины (UHF) в течение полугода. Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, ссылаясь на информацию благотворительного фонда "Право на защиту".

Кто получит такую выплату

Денежную помощь будут оказывать ВПЛ, которые были вынуждены переместиться после 24 февраля 2022 года и не получали помощи по аренде жилья от других международных организаций, а также относятся к следующим категориям:

проживают в местах временного проживания, которые могут оплачивать частную аренду жилья по истечении срока действия программы;

проживают в местах временного проживания, но под угрозой выселения (особенно в школах и детских садах);

проживают в арендованном жилье, находятся под угрозой выселения и нет другой альтернативы, кроме как переселиться в места временного проживания;

новоприбывшие переселенцы (до одного года), не желающие проживать в местах временного проживания.

В то же время им нужно отвечать хотя бы одному из критериев уязвимости:

семья с одним из родителей (приоритет будет предоставляться женщине, самостоятельно возглавляющей домохозяйство) с одним ребенком или несколькими детьми в возрасте до 18 лет (до 23 лет при условии обучения на очной форме или дуальной форме) или с пожилыми лицами (55 лет и старше);

семья, состоящая из одного/нескольких одиноких пожилых людей (55 лет и старше) или пожилых людей с одним ребенком или несколькими детьми в возрасте до 18 лет;

семья с одним или несколькими лицами с особыми потребностями (инвалидность, ВИЧ, туберкулез, тяжелое медицинское состояние (поражение нервной системы, тяжелые врожденные пороки развития, редкие орфанные заболевания, онкологические, онкогематологические заболевания, детский церебральный паралич, тяжелые психические расстройства, сахарный) I типа (инсулинозависимый), острые или хронические заболевания почек IV степени, тяжелые травмы, потребность в трансплантации органа, потребность в паллиативной помощи)); наличие болезни должно быть подтверждено медицинской справкой.

приемные семьи, воспитывающие детей без сопровождения и детей, разведенных с родителями (документально подтверждено);

домохозяйства с тремя или более детьми младше 18 лет (не включительно);

домохозяйства с беременными женщинами или женщинами, с детьми младше трех лет.

Чтобы получить такую помощь, заявителям нужно заполнить анкету на участие в проекте по ссылке.

Вышеприведенные группы лиц должны быть способны оплачивать частную аренду жилья в конце периода оказания помощи. Семья должна найти себе жилье для аренды и оплатить первые два месяца за нее.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, кто из украинцев может оформить себе ежемесячные выплаты за убежище для переселенцев.