Какие выплаты предусмотрены военнопленным и их семьям

Для начисления некоторых выплат нужно написать заявление

Военнослужащие, вынужденно попавшие в российский плен, имеют право на начисление своих выплат. Их семьи тоже не останутся без денег.

Как говорится в Министерстве обороны Украины, за военными, захваченными в плен или заложниками, а также интернированными в нейтральные государства или безвестно отсутствующими, сохраняется выплата средств в размере должностного оклада по последнему месту службы, а также оклада по воинскому званию и надбавок за выслугу лет.

Им также будут осуществляться другие ежемесячные дополнительные виды денежного обеспечения постоянного характера и дополнительные виды денежного довольствия.

В то же время для семей таких бойцов начисляется дополнительное вознаграждение в 100 тысяч гривен, а выплата денежного обеспечения осуществляется по их заявлению в воинскую часть, в которой находился боец.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о новых правилах начисления компенсации за неиспользованный отпуск для семей погибших военных и полицейских. Теперь сумма выплаты будет зависеть от количества дней пребывания в отпуске.