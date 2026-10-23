Пожарные не могут работать: как одна ошибка стоит людям жилья во время обстрелов

О чем должны позаботиться жители многоэтажек

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Припаркованные на проездах и пожарных гидрантах автомобили мешают спасателям тушить пожары после обстрелов. Из-за этого пожарные теряют время, необходимое для спасения людей и ликвидации возгорания.

О таких случаях в эксклюзивном комментарии "Телеграфу" рассказала глава ОСМД и общественной организации "Лідерки управління житлом" Юлия Бородина . Больше читайте в материале: "Аптечка в подвале – это иллюзия": что жильцы и главы ОСМД должны срочно сделать до очередной атаки РФ .

Полчаса без возможности заехать во двор

По словам Бородиной, однажды пожарная машина полчаса не могла заехать во двор, заставленный автомобилями. Все это время огонь распространялся, а спасатели не могли добраться до места, где должны были работать.

Пожарные устанавливают технику на опоры и подают воду по шлангам от ближайшего гидранта – пожарного крана на улице. Но доступ к нему тоже могут заблокировать, а сам гидрант может оказаться непригодным к использованию.

"Половина гидрантов не работает: их засыпали, забили, о них забыли, а иногда просто заставили автомобилями", – рассказала Юлия Бородина.

В Дарнице потеряли около 15 минут

Недавно эксперт приехала в Дарницу и увидела автомобили, припаркованные прямо на гидрантах. Пожарным пришлось ждать, пока выйдут владельцы и освободят доступ к воде.

Один из владельцев, пожилой мужчина, быстро прибежал. Но спасатели все равно потеряли около 15 минут.

Что глава ОСМД должна проверить до попадания

Бородина советует заранее проверить, сможет ли пожарная машина проехать вокруг дома и смогут ли спасатели добраться до всех его углов. Глава ОСМД также должна знать, где во дворе расположены гидранты. Эксперт советует проверять это во время учений.

"Сейчас это очень актуально", – подчеркнула Юлия Бородина.

По словам Бородиной, готовиться к попаданию должно все соседское сообщество. Ее коллеги проводят тренинги для правления ОСМД и активных жильцов. На них разбирают, что делать в первый, второй и третий час после удара, а также как восстанавливать дом.

"Если алгоритм знает только глава, этого недостаточно. В момент удара его может не быть дома, а может, его чем-то придавит, и помощь понадобится ему самому", – объяснила Юлия Бородина.