Нашли бы в кошельке — не поверили бы: за эти 10 копеек просят 29 тысяч гривен

Монету с браком оценили в кругленькую сумму

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Обычные 10 копеек могут стоить дороже зарядной станции . Все дело в необычной особенности: монету 2004 года, вероятно, отчеканили на заготовке, предназначенной для другого номинала.

Такой экземпляр выставили на продажу на аукционе Violity за 29 тысяч гривен. "Телеграф" расскажет, чем монета отличается от других и как могла возникнуть ошибка при чеканке.

Чем особенны 10 копеек 2004 года

На аукционе Violity появился лот с монетой номиналом 10 копеек, датированной 2004 годом. По описанию продавца, ее отчеканили на стальной заготовке для 1 копейки.

Лот на аукционе Violity

Именно эта особенность отличает экземпляр от обычных украинских 10 копеек. Продавец отметил, что монета весит 1,47 грамма, а ее состояние не имеет дефектов или следов реставрации.

Монетка. Фото: Violity

Монетка. Фото: Violity

Вес монетки. Фото: Violity

Как могла возникнуть ошибка

При чеканке монет металлические заготовки попадают под пресс, где штемпели формируют изображения и надписи. Если заготовку, предназначенную для одного номинала, по ошибке используют для чеканки другого, может появиться монета с нетипичными характеристиками.

Есть и заметное внешнее отличие. Обычные 10 копеек изготавливали из алюминиевой бронзы, поэтому они имеют желтоватый оттенок, тогда как стальная заготовка может быть серебристой.

Как выглядит монета номиналом 10 копеек

Ранее "Телеграф" рассказывал, как монета в 5 копеек может превратиться в 5 тысяч гривен.