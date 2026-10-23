Нашли бы в кошельке — не поверили бы: за эти 10 копеек просят 29 тысяч гривен
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Монету с браком оценили в кругленькую сумму
Обычные 10 копеек могут стоить дороже зарядной станции. Все дело в необычной особенности: монету 2004 года, вероятно, отчеканили на заготовке, предназначенной для другого номинала.
Такой экземпляр выставили на продажу на аукционе Violity за 29 тысяч гривен. "Телеграф" расскажет, чем монета отличается от других и как могла возникнуть ошибка при чеканке.
Чем особенны 10 копеек 2004 года
На аукционе Violity появился лот с монетой номиналом 10 копеек, датированной 2004 годом. По описанию продавца, ее отчеканили на стальной заготовке для 1 копейки.
Именно эта особенность отличает экземпляр от обычных украинских 10 копеек. Продавец отметил, что монета весит 1,47 грамма, а ее состояние не имеет дефектов или следов реставрации.
Как могла возникнуть ошибка
При чеканке монет металлические заготовки попадают под пресс, где штемпели формируют изображения и надписи. Если заготовку, предназначенную для одного номинала, по ошибке используют для чеканки другого, может появиться монета с нетипичными характеристиками.
Есть и заметное внешнее отличие. Обычные 10 копеек изготавливали из алюминиевой бронзы, поэтому они имеют желтоватый оттенок, тогда как стальная заготовка может быть серебристой.
Ранее "Телеграф" рассказывал, как монета в 5 копеек может превратиться в 5 тысяч гривен.