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Лаборатория за стенами "дома Дракулы": чем удивляет старинный особняк под Винницей

Автор
Наталья Граковская
Дата публикации
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«Дом Дракулы» в Гниване
«Дом Дракулы» в Гниване. Фото колаж "Телеграфа", ШИ

Каменное здание с необычной крышей сравнивают со знаменитым замком

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В Гниване Винницкой области сохранился необычный особняк, который местные жители называют "домом Дракулы". Здание на Жмеринской улице привлекает каменными фасадами, сложной крышей и легендами, возникшими вокруг него.

Рассказываем историю этого необычного дома.

Кто построил имение в Гниване

В начале XX века братьям Францу и Карлу Ярошинским принадлежали часть Гнивани, сахарный завод и каменоломная мастерская. Производству требовалось качественное сырье, поэтому Карл решил построить лабораторию для исследований, в частности свеклы.

Гневань дом Дракулы бывшая лаборатория
«Дом Дракулы» в Гниване. Фото: Вінниця ОК

В качестве образца взяли охотничий домик, но вместо деревянного сруба использовали камень, пишет Vinnytsia Future. Каменные блоки, заготовленные в каменоломнях, нумеровали и подписывали. На создание элементов здания ушло не менее двух лет. Затем их собрали в единую конструкцию.

В оформлении фасада сочетаются барокко и эклектика. В доме восемь комнат разного размера, барочные дымоходы и крыша сложной формы, которую плотники называют "ласточкин хвост". Черепицу привезли из Европы. Между наружной каменной кладкой и внутренней кирпичной стеной проложили десятисантиметровый слой пробкового дерева. Он помогал сохранять тепло зимой и прохладу летом.

Гневань дом Дракулы бывшая лаборатория
Крыша дома Дракулы в Гниване. Фото: Вінниця ОК

От исследований свеклы до ветеринарной лаборатории

Бактериологическую лабораторию открыли в 1901 году. Здесь исследовали сырье и совершенствовали способы борьбы с вредителями. В местном школьном музее сохранились длинные стеклянные колбы, штампы и печати, связанные с ее работой.

Лаборатория работала до 1918 года. Затем в здании разместился штаб Армии УНР. Осенью 1919 года дом и хозяйственные помещения занимали военные Украинской Галицкой армии. При советской власти здесь открыли химический техникум, который сотрудничал с сахарным заводом, а лаборатория возобновила работу.

Гневань дом Дракулы бывшая лаборатория
Бывшая лаборатория в Гневане изнутри. Фото: Вінниця ОК

После захвата города нацистами в июле 1941 года в здании разместили комендатуру. В послевоенные годы его заняла ветеринарная лаборатория. Животных, заболевших смертельно опасными инфекциями, сжигали в крематории рядом с домом. По воспоминаниям учителя истории Гниванской гимназии Александра Коваля, лаборатория работала в 1994 году, и еще несколько лет после.

Откуда взялись легенды о Дракуле

Связь с графом Дракулой – местная легенда. Она возникла из-за внешнего сходства особняка с жилищем, которое приписывают графу. Необычная архитектура и прошлое лаборатории породили и другие истории. Как рассказывает "33 канал", одно из поверий обещало чрезвычайную силу тому, кто коснется камней.

Гневань дом Дракулы бывшая лаборатория
Окна имения. Фото: Вінниця ОК

После закрытия лаборатории дом опустел, а территорию заросли кустарники и захламил мусор. Здание находится в частной собственности, а его владелец живет далеко, поэтому за "домом Дракулы" никто не ухаживает.

Замок Бран или Замок Дракулы
Замок Бран или Замок Дракулы. Фото Andy Travel

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Теги:
#История #Винницкая область #Архитектура