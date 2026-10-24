Какой внедорожник выбрать маме: 5 лучших моделей с разными преимуществами и ценами

От компактной Mazda до крупного Nissan Armada – лидеры рейтинга семейных автомобилей

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Мамам, которые каждый день возят ребенка в школу или детский сад, ездят на работу или за покупками, стоит обратить внимание на внедорожники. Они могут быть комфортнее автомобилей других типов. О пяти лучших моделях внедорожников для мам расскажет "Телеграф".

Обзор внедорожников для мам составило издание iSeeCars. В рейтинг "Телеграфа" вошли пять лидеров среднего ценового сегмента с разными особенностями.

Лучший компактный внедорожник для мам

Mazda CX-5 – лидер рейтинга. Автомобиль сочетает комфортный салон, пять мест, складывающиеся задние сиденья и системы помощи водителю. В соответствующих комплектациях доступны адаптивный круиз-контроль, контроль слепых зон и автоматическое экстренное торможение.

Внедорожник "Мазда" для семьи/ Фото: mazda.ua

Преимущества для семьи: удобен для города, практичный багажник, комфорт в длительных поездках.

Цена в Украине: официальный дилер указывает цену самой простой комплектации – 1 374 800 грн. На вторичном рынке можно найти CX-5 2019 года за 852 963 грн или модель 2024 года за 1 108 625 грн.

Лучший среднеразмерный внедорожник для мам

Toyota Highlander вошел в рейтинг семейных внедорожников для родителей

Toyota Highlander возглавляет рейтинг среднеразмерных SUV для мам и пап. Модель получила общую оценку 8,3 балла из 10, в том числе 9 баллов за безопасность. По оценке iSeeCars, средний срок эксплуатации Highlander составляет около 14,4 года.

Преимущество для семьи: автомобиль подходит для семей с несколькими детьми или для поездок с родственниками, поскольку в нем семь мест. Задние сиденья можно складывать, увеличивая пространство для чемоданов, детской коляски и покупок.

Цена в Украине: новый Highlander стоит от 2 201 478 грн, а подержанные автомобили – Toyota Highlander 2017 года за 1 130 750 грн и Toyota Highlander 2011 года за 692 019 грн.

Лучший большой внедорожник для мам

Nissan Armada назвали в рейтинге лучшим большим внедорожником для мам

Nissan Armada возглавил рейтинг. В зависимости от поколения и комплектации в нем до восьми мест, мощный двигатель, просторный салон и системы помощи водителю. Средний срок службы – 8,8 года.

Преимущества для семьи: много места для пассажиров, возможность перевозить большую семью, задний климат-контроль и вместительный багажник.

Цена в Украине: официально автомобиль в Украину не поставляется, однако на вторичном рынке есть несколько предложений. Среди них:

Nissan Armada 2018 года – 1 492 545 грн .

. Nissan Armada 2017 года – 1 469 975 грн .

. Nissan Armada 2006 года – 407 070 грн.

Лучший внедорожник с тремя рядами сидений

Hyundai Santa Fe назвали лучшим внедорожником с тремя рядами сидений

Третий ряд полезен, если в семье несколько детей, часто путешествуют бабушки и дедушки или нужно подвезти друзей детей. Лучшим в этой категории назвали Hyundai Santa Fe.

У модели современный интерьер, удобный доступ в салон и системы помощи водителю – в зависимости от комплектации. Средний срок службы – 14,4 года.

Преимущества для семьи: третий ряд для дополнительных пассажиров, место для повседневных вещей, современные мультимедийные функции и системы безопасности, которые, однако, зависят от комплектации автомобиля.

Цена в Украине: новые Hyundai Santa Fe стоят от 2 088 500 грн. На вторичном рынке: Hyundai Santa FE 2020 года – 1 330 350 грн, Hyundai Santa FE 2007 года – 384 625 грн, Hyundai Santa FE 2022 года – 1 153 875 грн.

Лучший гибридный внедорожник для мам

Toyota RAV4 Hybrid возглавил рейтинг гибридных внедорожников для родителей

Toyota RAV4 Hybrid занял первое место среди гибридных SUV для родителей. Модель сочетает пять мест, практичный багажник и гибридную силовую установку.

Преимущества для семьи: умеренный расход топлива, просторный салон, полный привод в некоторых комплектациях.

Цена в Украине: минимальная цена нового автомобиля – 1 892 250 грн, однако стоимость моделей с достаточно богатой комплектацией обычно начинается от 2 млн. Подержанные модели: Тoyota RAV4 2007 года – 452 500 грн, Toyota RAV4 2017 года – 1 144 825 грн, Toyota RAV4 2021 года – 1 266 955 грн.

Как сообщал "Телеграф", Toyota Corolla Hybrid сочетает экономичность с автоматической трансмиссией и подходит пожилым водителям. Гибрид может быть экономичным и удобным в управлении – это важно для повседневных нужд.