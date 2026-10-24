Какой внедорожник выбрать маме: 5 лучших моделей с разными преимуществами и ценами
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От компактной Mazda до крупного Nissan Armada – лидеры рейтинга семейных автомобилей
Мамам, которые каждый день возят ребенка в школу или детский сад, ездят на работу или за покупками, стоит обратить внимание на внедорожники. Они могут быть комфортнее автомобилей других типов. О пяти лучших моделях внедорожников для мам расскажет "Телеграф".
Обзор внедорожников для мам составило издание iSeeCars. В рейтинг "Телеграфа" вошли пять лидеров среднего ценового сегмента с разными особенностями.
Лучший компактный внедорожник для мам
Mazda CX-5 – лидер рейтинга. Автомобиль сочетает комфортный салон, пять мест, складывающиеся задние сиденья и системы помощи водителю. В соответствующих комплектациях доступны адаптивный круиз-контроль, контроль слепых зон и автоматическое экстренное торможение.
Преимущества для семьи: удобен для города, практичный багажник, комфорт в длительных поездках.
Цена в Украине: официальный дилер указывает цену самой простой комплектации – 1 374 800 грн. На вторичном рынке можно найти CX-5 2019 года за 852 963 грн или модель 2024 года за 1 108 625 грн.
Лучший среднеразмерный внедорожник для мам
Toyota Highlander возглавляет рейтинг среднеразмерных SUV для мам и пап. Модель получила общую оценку 8,3 балла из 10, в том числе 9 баллов за безопасность. По оценке iSeeCars, средний срок эксплуатации Highlander составляет около 14,4 года.
Преимущество для семьи: автомобиль подходит для семей с несколькими детьми или для поездок с родственниками, поскольку в нем семь мест. Задние сиденья можно складывать, увеличивая пространство для чемоданов, детской коляски и покупок.
Цена в Украине: новый Highlander стоит от 2 201 478 грн, а подержанные автомобили – Toyota Highlander 2017 года за 1 130 750 грн и Toyota Highlander 2011 года за 692 019 грн.
Лучший большой внедорожник для мам
Nissan Armada возглавил рейтинг. В зависимости от поколения и комплектации в нем до восьми мест, мощный двигатель, просторный салон и системы помощи водителю. Средний срок службы – 8,8 года.
Преимущества для семьи: много места для пассажиров, возможность перевозить большую семью, задний климат-контроль и вместительный багажник.
Цена в Украине: официально автомобиль в Украину не поставляется, однако на вторичном рынке есть несколько предложений. Среди них:
- Nissan Armada 2018 года – 1 492 545 грн.
- Nissan Armada 2017 года – 1 469 975 грн.
- Nissan Armada 2006 года – 407 070 грн.
Лучший внедорожник с тремя рядами сидений
Третий ряд полезен, если в семье несколько детей, часто путешествуют бабушки и дедушки или нужно подвезти друзей детей. Лучшим в этой категории назвали Hyundai Santa Fe.
У модели современный интерьер, удобный доступ в салон и системы помощи водителю – в зависимости от комплектации. Средний срок службы – 14,4 года.
Преимущества для семьи: третий ряд для дополнительных пассажиров, место для повседневных вещей, современные мультимедийные функции и системы безопасности, которые, однако, зависят от комплектации автомобиля.
Цена в Украине: новые Hyundai Santa Fe стоят от 2 088 500 грн. На вторичном рынке: Hyundai Santa FE 2020 года – 1 330 350 грн, Hyundai Santa FE 2007 года – 384 625 грн, Hyundai Santa FE 2022 года – 1 153 875 грн.
Лучший гибридный внедорожник для мам
Toyota RAV4 Hybrid занял первое место среди гибридных SUV для родителей. Модель сочетает пять мест, практичный багажник и гибридную силовую установку.
Преимущества для семьи: умеренный расход топлива, просторный салон, полный привод в некоторых комплектациях.
Цена в Украине: минимальная цена нового автомобиля – 1 892 250 грн, однако стоимость моделей с достаточно богатой комплектацией обычно начинается от 2 млн. Подержанные модели: Тoyota RAV4 2007 года – 452 500 грн, Toyota RAV4 2017 года – 1 144 825 грн, Toyota RAV4 2021 года – 1 266 955 грн.
Как сообщал "Телеграф", Toyota Corolla Hybrid сочетает экономичность с автоматической трансмиссией и подходит пожилым водителям. Гибрид может быть экономичным и удобным в управлении – это важно для повседневных нужд.