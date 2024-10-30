В Украине взлетят цены на популярную крупу

Магазины не сразу отреагируют на такие изменения

На рынке наблюдается рост стоимости на популярные виды круп. Эксперты прогнозируют, что в Украине произойдет еще большее подорожание гречки, ведь увеличилась закупочная цена на нее.

Как рассказала директор крупозавода "Озерянка" Анна Босюк "Укринформу", в этом году почти вдвое выросли закупочные цены на крупу. До начала уборки нового урожая стоимость на зерно была около 8-10 тысяч гривен за одну тонну, а сейчас она составляет 15 тысяч гривен.

Она также рассказала, что в 2024 году были уменьшены площади для выращивания гречки. В то же время, на урожай также повлияло жаркое лето. Сейчас фермеры придерживают остатки прошлогоднего сбора гречки и ожидают поднятия цены, чтобы как можно дороже продать.

Магазины не в состоянии будут быстро поднять цены, имея значительные остатки, которые постепенно реализуют, как говорит эксперт. Однако подорожание произойдет на новую партию гречневой крупы.

"Цена на гречку вырастет. Сейчас ее спрогнозировать сложно, но ориентируемся, что будем ее отпускать по 30-35 грн/кг, а в торговых сетях она будет стоить ориентировочно 37-40 грн", — резюмировала Босюк и добавила, что дефицита крупы не будет, ее должно хватить для потребления и экспорта.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, насколько за месяц изменилась стоимость на мандарины и апельсины.