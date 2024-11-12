При каких условиях военные могут получить подъемную помощь и суточные выплаты

Такое начисление не получат мобилизованные

Военные в Украине при исполнении своих обязанностей имеют право не только на денежное обеспечение, но и дополнительные выплаты, в том числе подъемную денежную помощь.

Такая выплата рассчитана для военных, служащих по контракту, а также для проходящих кадровую военную службу или по призыву лиц офицерского состава. Однако ее не получат мобилизованные, как говорится в Министерстве обороны Украины.

Она также предусмотрена военным в следующих случаях:

в случае переезда новое место военной службы в другой населенный пункт в связи с назначением на военную должность;

зачисление на обучение в высшие военные учебные заведения, высшие учебные заведения, имеющие военные учебные подразделения, а также военные колледжи, учебные центры. Важно, что срок обучения у них должен составлять от шести и более месяцев, без сохранения должности по предыдущему месту службы или в связи с передислокацией воинской части (подразделения воинской части), учреждения, организации (далее – воинская часть).

Сумма такой денежной помощи составляет месячное денежное обеспечение военного. Кроме нее, на выплату в размере 50% месячного денежного обеспечения имеет право его семья при условии, если она переехала с ним на новое место военной службы.

Вместе с тем одновременно с подъемными, военным могут выплачивать суточные, а именно для тех, кто пребывает в командировке. Их выплачивают за каждый день пребывания в пути, в том числе и на каждого переехавшего вместе с ним члена его семьи.

Начисление производится по новому месту военной службы или месту обучения на основании приказа командира или начальника воинской части или военного учебного заведения, где проходит службу военный.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, при каких условиях военные могут получить до 70 тысяч гривен вознаграждения.