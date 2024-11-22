Солнце решило отдохнуть? Ожидаются ли магнитные бури на Земле до конца недели

Есть обновленный график колебаний

Солнце в последние дни не создает каких-либо вспышек, ведь его активность находится на низком уровне. До конца текущей недели астросиноптики не прогнозируют каких-либо колебаний выше 4 баллов включительно.

За последние 24 часа солнечная активность была умеренной. За этот период произошло две вспышки класса С и один взрыв класса М1,1, как сообщили специалисты из Meteoprog.

Такие вспышки могут стать причиной небольшого уровня радиопомех и солнечного радиационного шторма.

В течение пятницы, 22 ноября, прогнозируется минимальная солнечная активность, с низкой вероятностью взрыва класса М и небольшой — вспышки класса Х.

В то же время, возможность малого геомагнитного шторма составляет 10%, а большого — 1%.

Магнитные бури на Земле в течение 22-24 ноября

Между тем, как сообщили ученые с сайта Meteoagent, который составляет свой прогноз на основе спутниковых систем NOAA, TESIS и научных международных метеорологических лабораторий по всему миру, в течение 22-24 ноября на Земле не произойдет каких-либо геомагнитных колебаний выше 3 баллов.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какие области Украины в ближайшее время засыпет снегом. Однако длительных морозов синоптики не прогнозируют.