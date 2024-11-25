В Украине ожидается резкий скачок цен перед праздниками: "под ударом" яйца, мясо, рыба

Эксперт рассказал, к чему готовиться

Популярные продукты в Украине продолжают дорожать. В начале декабря цены немного стабилизируются, однако до конца года ожидается новая волна роста стоимости.

Цены будут держаться на одном уровне в первые две недели декабря. Уже с 15 декабря украинцам стоит ожидать удорожания продуктов, которые являются основными на новогоднем столе. Об этом сообщил исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин в интервью "Главреду".

"Но прежде всего начнут расти цены на те товары, которые раньше дорожали меньше всего, а именно мясо, копчености, мясопродукты и рыба. Будут дорожать и яйца. Все это будет происходить перед праздниками, когда украинцы будут запасаться продукцией", — сказал Пендзин.

По его словам, рост цен накануне новогодних праздников традиционный из-за повышенного спроса. Население начинает активно закупать продукты для стола, что, в свою очередь, оказывает дополнительное давление на рынок. Самые высокие ценники прогнозируются во второй половине декабря, то есть ближе к Новому году.

В то же время, он резюмировал, что стоимость яиц сегодня составляет 63-64 гривны. Предельная стоимость будет зависеть от того, смогут ли украинцы покупать яйца.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что еще из продуктов будет дорожать до новогодних праздников и после них.