Кто из украинских детей может получить 3 тысячи гривен ко Дню Святого Николая

Нужно отвечать определенным условиям

Детям в определенных областях Украины предусмотрена денежная помощь ко Дню Святого Николая. Одна из таких выплат будет производиться для несовершеннолетних лиц павших или пропавших без вести военнослужащих, в том числе и ВПЛ.

Такую выплату будет предоставлять Винницкий городской совет, сообщили на официальном сайте. Ее сумма составляет 3 тысячи гривен на каждого ребенка до 18 лет.

Кто может получить помощь и как это сделать

Она предусмотрена для детей, являющихся членами семьи погибших или пропавших без вести военнослужащих. Дети и их семьи, которые будут получать помощь, должны быть членами Винницкой общины или ВПЛ (ВПО в укр.), зарегистрированными в Виннице. Кроме того, они также должны находиться в Едином муниципальном реестре.

Чтобы матери/отцу или другому уполномоченному представителю ребенка получить денежную помощь следует обратиться в одно из двух следующих Управлений социальной защиты населения:

Управление социальной защиты населения (Левобережное): г. Винница, улица Замостенская, 7. Телефон: +380 (68) 983 8340, 380 (93) 190 8393, (0432) 50 8670, (0432) 50 8677;

Управление социальной защиты населения (Правобережное): Винница, проспект, Космонавтов, 30. Телефон: +380 (97) 101 5840, +380 (63) 856 6272, (0432) 50 8388, (0432) 50 9133.

Список необходимых документов для выплаты

Чтобы оформить начисления, заявителям нужно собрать следующие официальные бумажки:

паспорт или ID карта и справка о регистрации месяца проживания;

справка о присвоении РНОКПП;

свидетельства о рождении ребенка (детей);

справка о месте регистрации ребенка (детей);

справка о взятии на учет ВПЛ (при необходимости);

решение об установлении опеки или попечительства (при необходимости);

удостоверение члена семьи военнослужащего, погибшего (умершего) или пропавшего без вести во время прохождения военной службы (или удостоверения ребенка военнослужащего, погибшего (умершего) или пропавшего без вести во время прохождения военной службы), с предъявлением оригинала, а для детей в возрасте до 7 лет — соответствующей справки;

документ ВЛК с указанной причиной смерти погибшего, с предъявлением оригинала;

выписка из Единого реестра лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах или уведомление, выданное воинской частью;

справка об открытии лицевого банковского счета заявителя;

информация о пребывании ребенка (детей) на учете в Реестре льготников.

Заявление можно будет подать до 10 декабря 2024 года.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как переселенцам оформить статус внутренне перемещенного лица (ВПЛ) и куда будет поступать денежная помощь.