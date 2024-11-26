Гривна будет стабильной в течение декабря? Чего ждать от курса доллара

Эксперт поделился прогнозом

На украинском валютном рынке довольно скоро может произойти обесценивание гривни. Однако некоторые эксперты уверены, что такое явление в ближайшее время не прогнозируется.

Курсовая стабильность на рынке будет держаться благодаря достаточной финансовой помощи из-за границы. Она в свою очередь позволит не нарушать равновесие между курсом и работой бизнес-структур, чтобы те не повышали цены на товар, как сообщил председатель секретариата Совета предпринимателей при Кабмине, экономист Андрей Забловский, передает ТСН.

По его словам, в течение декабря Нацбанк будет держать курс доллара на нынешнем уровне, а также не будет давать возможность спекулянтам раскачивать курс.

В то же время, на январь эксперт не дает прогнозов, аргументируя тем, что это сложно.

Курс доллара в Украине на 26 ноября

По данным портала "Минфин", во вторник, 26 ноября, средний курс доллара в украинских банках составляет 41,20 грн (покупка) и 41,70 (продажа). Наличный курс — 41,65 (покупка) и 41,74 (продажа). В то же время, официальный курс Национального банка Украины составляет 41,4387 грн.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, будет ли расти курс доллара в Украине в конце ноября.