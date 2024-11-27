Украинцы могут получить пенсию другого человека. Для этого требуется один документ

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В Украине лица могут получать пенсии вместо пожилых лиц. Это возможно в случае, когда гражданин не может самостоятельно получать выплаты по некоторым причинам.

Получение выплаты можно поручить другому человеку. Об этом напомнили в Пенсионном фонде, ссылаясь на закон "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

Пенсионер может самостоятельно выбрать лицо, которому будет предоставлено право на начисление пенсии. Представитель должен соответствовать определенным условиям, в частности, быть совершеннолетним и полностью дееспособным.

Кроме того, пожилой человек может составить несколько доверенностей на получение его пенсии для разных людей.

Следует отметить, что доверенность будет продолжаться в течение всего периода ее действия, но при условии, что пенсионер каждый год должен лично обращаться в управление Пенсионного фонда с соответствующим заявлением о продлении выплаты по доверенности.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, когда в Украине планируется индексация пенсий. Заместитель председателя комитета по социальной политике и защите прав ветеранов рассказал, ощутят ли ее пожилые лица.