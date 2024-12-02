Военные могут получить 30 тыс. грн после выведения из зоны боевых действий

До 30 тысяч гривен насчитают бойцам, выведенным из района введения боевых действий на восстановление

Если воинскую часть вывели из зоны боевых действий для восстановления, то военным предусмотрены выплаты дополнительных вознаграждений.

Размер такой выплаты составляет 30 тысяч гривен. Об этом сообщает Министерство обороны Украины.

Согласно данным, вознаграждение будет начисляться для военнослужащих, продолжающих выполнять боевые или специальные задачи после включения их воинской части в состав действующих группировок войск (сил) Сил обороны государства или резерва Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины. Однако им нужно выполнять специальные задания согласно боевому приказу (распоряжению).

Чтобы подтвердить, что боец находится в органе военного управления, воинской части (подразделения) в резерве Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины, нужен директивный документ.

Кроме того, дополнительное вознаграждение выплачивается в случае одновременного соблюдения следующих условий:

включение воинской части в состав действующих группировок войск (сил) Сил обороны государства или резерва Главнокомандующего;

наличие боевого приказа или распоряжение командира по выполнению боевых или специальных задач;

фактическое исполнение военнослужащим этих задач в составе группировки войск или резерва;

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что уволенные военные могут получить компенсацию.