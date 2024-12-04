Будет не ниже 42 гривен? Когда в Украине может существенно вырасти курс доллара

К концу текущего месяца в Украине возрастут показатели на валютном рынке и они могут достичь нового предела

Большинство экспертов и аналитиков прогнозируют, что к концу 2024 курс доллара на украинском рынке, вероятно, вырастет до 42 гривен и ниже уже не опустится.

В последнюю неделю ноября Национальный банк Украины разрешил гривне подешеветь до показателя в 41,60 гривен. Об этом сообщается в обзоре финансовых рынков инвесткомпании ICU.

Они объясняют, что на валютном рынке за прошедшую неделю общий дефицит вырос путем увеличения спроса на межбанке. Кроме того, официальный курс доллара увеличился до 41,58 гривны, а наличный – до 41,4-41,8 гривны.

"Ключевым драйвером ослабления курса гривны на прошлой неделе стал межбанковский рынок, который в прошлую среду и пятницу сформировал значительный дефицит валюты, особенно накануне и сразу после Дня благодарения — выходного в США", — говорится в обзоре.

Резюмируя, эксперты прогнозируют, вряд ли темпы ослабления гривны, которые продолжались в последнюю неделю ноября, сохранятся и дальше. В то же время добавляют, что есть вероятность постепенного снижения курса национальной валюты и доллар может стоить уже 42 гривны до конца декабря.

Курс доллара в Украине по состоянию на 4 декабря

По данным портала "Минфин", в среду, 4 декабря, средний курс доллара в украинских банках составляет 41,50 грн (покупка) и 41,99 (продажа). Наличный курс — 41,79 (покупка) и 41,83 (продажа). В то же время, официальный курс Национального банка Украины составляет 41,6972 грн.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, каким ожидается курс доллара на первой неделе декабря.