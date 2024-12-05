Кто из украинских пенсионеров может получить надбавку в декабре

Украинцы, проработавшие сверх нормы, рассчитывают на надбавку за дополнительные годы, сумма которой зависит от прожиточного минимума.

Для выхода на пенсию пожилому лицу необходимо иметь необходимое количество страхового стажа и достигнуть определенного возраста. Если у украинца страховой стаж превысил норму, ему предусмотрена надбавка.

Пенсия по возрасту для лиц зависит от размера уплаченных страховых взносов в течение трудовой жизни, но не может быть меньше размера прожиточного минимума для людей, потерявших трудоспособность, согласно закону "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

За каждый полный год страхового стажа более 35 лет мужчинам и 30 годам женщинам к выплате прибавляется надбавка в размере 1% от минимальной пенсии по возрасту. В 2024 году такая сумма составляет 23,61 гривны, ведь нынешний прожиточный минимум составляет 2361 гривну.

Следует заметить, что такая доплата начисляется за каждый год работы, выполненный сверх установленной нормы, только тем, кто получает пенсию по возрасту. В частности, если украинец проработал дополнительных 5 лет, то надбавка составит 118,05 гривен.

Кроме того, такая выплата будет производиться только при выходе на отдых, а не во время работы.

Напомним, ранее Телеграф писал о том, что для одной категории пенсионеров должны ввести обязательную идентификацию.