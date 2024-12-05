Праздничный стол ударит по карману. Какие продукты подорожают перед рождественскими праздниками

Причиной этого является ряд факторов

В декабре 2024 года ожидается рост цен на пищевые продукты. В частности, овощи могут подорожать до 15%, а фрукты – до 10%.

Как рассказала главный научный сотрудник отдела аграрного рынка и международной интеграции Институт аграрной экономики Инна Сало, по прогнозам ученых, в декабре цены на яблоки и виноград вырастут до 10%, пишет "24 Канал". По ее словам, цены на импортируемые плоды и дальше будут оставаться на достаточно высоком уровне. В частности, на апельсины – до 85 гривен за килограмм, лимоны – 65 гривен за килограмм, мандарины – 80 гривен, бананы – до 60 гривен.

Кроме того, перед рождественскими праздниками продолжат расти цены на мясо – говядину, свинину и мясо птицы. По словам ведущего научного сотрудника Института аграрной экономики Натальи Копытец, возможно повышение розничных цен на эти виды мяса до 9%.

В свою очередь доктор экономических наук из Института аграрной экономики Светлана Черемисина отметила, что с начала 2024 года хлеб и хлебобулочные изделия заметно подорожали. По прогнозам ученых, в декабре цены на хлеб могут вырасти еще на 3-5%.

По прогнозам ученых Института аграрной экономики, ценовая ситуация на рынке сахара остается стабильной и прогнозируемой, ожидается незначительное повышение цен на сахар до конца текущего года. По предварительным оценкам, дефицит сахара в Украине в текущем маркетинговом году не предусматривается

Эксперты Института аграрной экономики прогнозируют, что в декабре 2024 года ожидается повышение стоимости ряда молочных продуктов. По их мнению, рост закупочных цен на молокосырье, горючее, электроэнергию может спровоцировать существенное повышение розничных цен на молочные продукты.

В частности, до 30 декабря ожидается подорожание сметаны жирностью 20% до 140 гривен за килограмм (+16%), пастеризованного молока жирностью 2,5% – до 44 гривен за литр (+15%), сырой кисломолочной жирностью 9% – до 160 гривен за килограмм (+12%). Ожидается, что на 30 декабря цена молока высшего сорта будет составлять 19,56 гривни за килограмм, что на 67 копеек больше по сравнению с ноябрем.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какие продукты будут расти в цене к новогодним праздникам в Украине.