Порядок выплаты при рождении ребенка изменят: чего ждать родителям

Со следующего года для родителей с новорожденным ребенком государство всегда будет осуществлять компенсацию за "Пакет малыша"

В Украине молодым родителям государство выплачивает денежную компенсацию за "Пакет малыша" при рождении ребенка. С 2025 года ее начисление станет на постоянной основе.

Кроме того, теперь к программе смогут присоединиться и другие банки, через которые можно получить средства, ведь раньше в этом принимал участие только ПриватБанк. Об этом свидетельствует проект постановления Кабмина на сайте Федерации профсоюзов (ФПУ).

Итак, выплаты, ранее осуществлявшиеся в пределах пилотного проекта, теперь станут доступными постоянно. В следующем году размер денежной компенсации на одного ребенка предлагают установить в пределах 7 689 грн.

В то же время, государственная служба по делам детей будет публиковать на своем сайте перечень уполномоченных банков, заключающих договор о взаимодействии.

Что такое "Пакет малыша"

"Пакет малыша" — это одноразовая помощь родителям, у которых родился ребенок. Эта помощь предоставляется в виде бэби-бокса для новорожденных и содержит все необходимое для ухода за малышом, в частности:

подгузники;

одеяла;

одежда;

игрушки;

полотенца;

другие необходимые средства.

Если родители отказываются от свертка, то им государство произведет единовременную денежную выплату, которую можно оформить несколькими способами:

через е-малютку ;

обратиться с заявлением лично в органы социальной защиты или ЦНАП по месту жительства;

отправить заявку по почте в управление социальной защиты райгосадминистрации.

Напомним, ранее Телеграф писал о том, кто из семей может получить денежную помощь от ЮНИСЕФ.