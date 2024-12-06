Порядок выплаты при рождении ребенка изменят: чего ждать родителям
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Со следующего года для родителей с новорожденным ребенком государство всегда будет осуществлять компенсацию за "Пакет малыша"
В Украине молодым родителям государство выплачивает денежную компенсацию за "Пакет малыша" при рождении ребенка. С 2025 года ее начисление станет на постоянной основе.
Кроме того, теперь к программе смогут присоединиться и другие банки, через которые можно получить средства, ведь раньше в этом принимал участие только ПриватБанк. Об этом свидетельствует проект постановления Кабмина на сайте Федерации профсоюзов (ФПУ).
Итак, выплаты, ранее осуществлявшиеся в пределах пилотного проекта, теперь станут доступными постоянно. В следующем году размер денежной компенсации на одного ребенка предлагают установить в пределах 7 689 грн.
В то же время, государственная служба по делам детей будет публиковать на своем сайте перечень уполномоченных банков, заключающих договор о взаимодействии.
Что такое "Пакет малыша"
"Пакет малыша" — это одноразовая помощь родителям, у которых родился ребенок. Эта помощь предоставляется в виде бэби-бокса для новорожденных и содержит все необходимое для ухода за малышом, в частности:
- подгузники;
- одеяла;
- одежда;
- игрушки;
- полотенца;
- другие необходимые средства.
Если родители отказываются от свертка, то им государство произведет единовременную денежную выплату, которую можно оформить несколькими способами:
- через е-малютку ;
- обратиться с заявлением лично в органы социальной защиты или ЦНАП по месту жительства;
- отправить заявку по почте в управление социальной защиты райгосадминистрации.
Напомним, ранее Телеграф писал о том, кто из семей может получить денежную помощь от ЮНИСЕФ.