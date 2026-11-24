Почему даже незаменимого специалиста иногда недостаточно, чтобы смена могла работать

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Бронирование сохраняют за работниками, которых Порядок №76 требует бронировать, а остальные места в пределах лимита распределяет руководитель. Он должен взвесить, кого сложнее заменить и без кого рабочая смена не сможет выполнять свои задачи.

Отдельные критически важные учреждения должны до 20 декабря 2026 года привести количество бронирований в соответствие с требованиями Порядка №76. Для этих учреждений Порядок устанавливает лимит в 95% от общего количества военнообязанных работников и требует бронировать всех военнообязанных, непосредственно задействованных в производственных процессах.

Где заканчивается требование Порядка №76 и начинается выбор руководителя

Лимит отвечает на вопрос, сколько работников учреждение может забронировать. Требование о непосредственном участии в производстве определяет, чья бронь обязательна. Поэтому при сокращении списка сначала нужно отделить работников, бронь которых требует Порядок, от тех, в отношении кого у руководителя есть выбор.

Остальную часть списка руководитель формирует с учетом работы учреждения. Для этого важно смотреть на задачи, которые выполняет конкретный человек: есть ли подготовленная замена, доступна ли она в нужную смену и что произойдет с работой при отсутствии обоих работников. Два человека с одинаковой должностью могут обладать разными навыками, необходимыми для разных операций.

Когда важнее узкий специалист, а когда – полная смена

Если выбор остается за руководителем, предпочтение узкому специалисту оправданно отдать тогда, когда без него некому выполнить операцию, от которой зависит работа всей смены. Например, если только один работник умеет настраивать оборудование после остановки, укомплектованная смена без него не сможет возобновить работу.

Приоритет меняется, если редкую операцию есть кому подхватить, а для одной из регулярных операций в смене не хватает людей. Тогда последнее место целесообразнее отдать работнику, который закроет этот участок. Его навыки могут быть более распространенными, но для конкретной смены важно, есть ли кому выполнять работу именно в это время.

Если настройку оборудования есть кому подхватить, решающим становится состав конкретной смены Источник: Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

Практический способ сравнить эти варианты – составить график смены для каждого из них: кто выполнит обязательные операции, кто подменит отсутствующего и где работа остановится. Такой расчет показывает и слабое место полностью укомплектованной смены, зависящей от одного специалиста, и ситуацию, когда специалист остается, но ему не хватает людей для работы.

Ранее "Телеграф" объяснял, почему статус критически важного учреждения не означает автоматического бронирования всех работников и кто устанавливает количество доступных мест для брони.