Исследователи выделили семь общих тезисов в публикациях в защиту антикоррупционных органов

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Антикоррупционная инициатива Европейского Союза (EUACI) заказывает производство видео для НАБУ и САП, а также услуги эксперта по коммуникациям для САП. В то же время инициатива финансирует Центр противодействия коррупции и Transparency International Ukraine, которые публично выступили в защиту этих органов.

Об этом адвокат Ростислав Кравец сообщил 22 ноября в своем Telegram-канале, где обнародовал результаты исследования источников финансирования общественных организаций. Исследование провела общественная организация "Общественный совет добропорядочности".

Кто финансирует Центр противодействия коррупции и Transparency International Ukraine

По данным, которые привел Кравец, на EUACI приходится 9,4% финансирования Центра противодействия коррупции, а на украинские пожертвования – 3,4%. Наибольшую долю финансирования Центра обеспечил Всемирный банк – 34,4%. На Европейский Союз и его государства-члены вместе пришлось 28,2%.

Transparency International Ukraine в 2025 году получила 102,8 млн грн, из которых лишь 1407 грн поступили от частных лиц. Среди крупнейших источников финансирования организации Кравец назвал SIDA с долей 26%, Еврокомиссию – 24% и BHP – 17,2%.

Доля EUACI в финансировании Центра противодействия коррупции превышает долю украинских пожертвований Источник: Создано ИИ ("Телеграф")

"Один донор оплачивает и пиар органов, и тех, кто их защищает", – отметил адвокат Ростислав Кравец.

Какие тезисы повторялись и какие вопросы остались без ответа

Авторы исследования проанализировали публикации СМИ и общественных организаций, выступивших в защиту НАБУ и САП. Среди них – материалы рубрики "Атака на НАБУ и САП" Центра противодействия коррупции. К общим тезисам исследователи отнесли утверждения о давлении коррупционеров на НАБУ и о том, что независимость бюро является условием ЕС.

По выводу авторов, в этих публикациях не было ответов по существу на вопросы об адвокатском бюро, где работает жена Клименко, деле мэра Самбора, прохождении полиграфа и неявке руководителей НАБУ и САП на заседание парламентской временной следственной комиссии.

По мнению Кравца, тот факт, что у коммуникационных подразделений антикоррупционных органов и общественных организаций, публично защищающих их, есть общий донор, ставит вопрос о независимости общественного контроля за работой НАБУ и САП.