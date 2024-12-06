Для некоторых военных выплату на снаряжение увеличили вдвое

Окончательное решение об увеличении выплаты на снаряжение и реализации соцпомощи для семей бойцов должны утвердить депутаты

Военные, зарегистрированные в Коломыйской общине, будут получать увеличенные выплаты на снаряжение, а для членов семей умерших бойцов приняли порядок начисления помощи.

С 15 тысяч гривен, которые начислялись на снаряжение, будут выплачивать по 30 тысяч гривен в 2025 году. Об этом сообщил городской голова Коломыи Богдан Станиславский.

Кроме того, будет новый вид денежной помощи, которая будет ежегодно осуществляться для нетрудоспособных родителей и детей и умерших военных во время службы. Ее сумма составит 10 тысяч гривен.

"Такие изменения заложили в программу социальной поддержки громады и запланировали эти средства в проекте бюджета 2025 года. Сегодня его одобрил исполнительный комитет. Надеюсь, что депутаты также поддержат такое решение и утвердят документ. Реагируем на все запросы, касающиеся военнослужащих. И в дальнейшем будем находить ресурсы для того, чтобы поддерживать наших защитников и членов их семей", — добавил городской голова.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, увеличится ли денежное обеспечение военных до конца 2024 года.