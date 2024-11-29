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Что такое ЕСВ и как он влияет на пенсии в Украине

Автор
Марина Бондаренко
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Автор
Пенсии
Пенсии. Фото Открытые источники

Для будущей пенсии необходимо сплачивать единый социальный взнос, чтобы засчитывался страховой стаж

Ежемесячно украинцы должны платить единый социальный взнос (ЕСВ), ведь от него зависит страховой стаж лица, который в свою очередь влияет на размер будущей пенсии.

Как сообщили в Пенсионном фонде Украины, минимальная сумма ЕСВ составляет 1760 гривен, то есть 22% от минимальной зарплаты. В то же время максимальный взнос составляет 26 400 гривен, что равняется 22% от пятнадцати размеров минимальной заработной платы.

Кто платит ЕСВ

Плательщиками единого социального взноса являются:

  • работодатели,
  • физические лица – предприниматели, в том числе избравшие упрощенную систему налогообложения,
  • лица, осуществляющие независимую профессиональную деятельность, а именно научную, литературную, артистическую, художественную, образовательную или преподавательскую, а также медицинскую, юридическую практику, в том числе адвокатскую, нотариальную деятельность, или лица, осуществляющие религиозную деятельность, другую подобную деятельность и получающие доход от этой деятельности,
  • члены фермерского хозяйства, если они не принадлежат к лицам, подлежащим страхованию по другим основаниям,
  • лица, участвующие в системе общеобязательного государственного социального страхования.

"Важно отметить, что оплата ЕСВ – это одно из условий зачисления периодов работы в страховой стаж для исчисления размера пенсии по возрасту и других социальных выплат. Месяц страхового стажа засчитывается при условии оплаты минимального страхового взноса", — подчеркнул в ПФУ.

Напомним, ранее "Телеграф" изменится ли сумма минимальной пенсионной выплаты в 2025 году.

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