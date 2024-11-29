Что такое ЕСВ и как он влияет на пенсии в Украине
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Для будущей пенсии необходимо сплачивать единый социальный взнос, чтобы засчитывался страховой стаж
Ежемесячно украинцы должны платить единый социальный взнос (ЕСВ), ведь от него зависит страховой стаж лица, который в свою очередь влияет на размер будущей пенсии.
Как сообщили в Пенсионном фонде Украины, минимальная сумма ЕСВ составляет 1760 гривен, то есть 22% от минимальной зарплаты. В то же время максимальный взнос составляет 26 400 гривен, что равняется 22% от пятнадцати размеров минимальной заработной платы.
Кто платит ЕСВ
Плательщиками единого социального взноса являются:
- работодатели,
- физические лица – предприниматели, в том числе избравшие упрощенную систему налогообложения,
- лица, осуществляющие независимую профессиональную деятельность, а именно научную, литературную, артистическую, художественную, образовательную или преподавательскую, а также медицинскую, юридическую практику, в том числе адвокатскую, нотариальную деятельность, или лица, осуществляющие религиозную деятельность, другую подобную деятельность и получающие доход от этой деятельности,
- члены фермерского хозяйства, если они не принадлежат к лицам, подлежащим страхованию по другим основаниям,
- лица, участвующие в системе общеобязательного государственного социального страхования.
"Важно отметить, что оплата ЕСВ – это одно из условий зачисления периодов работы в страховой стаж для исчисления размера пенсии по возрасту и других социальных выплат. Месяц страхового стажа засчитывается при условии оплаты минимального страхового взноса", — подчеркнул в ПФУ.
Напомним, ранее "Телеграф" изменится ли сумма минимальной пенсионной выплаты в 2025 году.