Что такое ЕСВ и как он влияет на пенсии в Украине

Для будущей пенсии необходимо сплачивать единый социальный взнос, чтобы засчитывался страховой стаж

Ежемесячно украинцы должны платить единый социальный взнос (ЕСВ), ведь от него зависит страховой стаж лица, который в свою очередь влияет на размер будущей пенсии.

Как сообщили в Пенсионном фонде Украины, минимальная сумма ЕСВ составляет 1760 гривен, то есть 22% от минимальной зарплаты. В то же время максимальный взнос составляет 26 400 гривен, что равняется 22% от пятнадцати размеров минимальной заработной платы.

Кто платит ЕСВ

Плательщиками единого социального взноса являются:

работодатели,

физические лица – предприниматели, в том числе избравшие упрощенную систему налогообложения,

лица, осуществляющие независимую профессиональную деятельность, а именно научную, литературную, артистическую, художественную, образовательную или преподавательскую, а также медицинскую, юридическую практику, в том числе адвокатскую, нотариальную деятельность, или лица, осуществляющие религиозную деятельность, другую подобную деятельность и получающие доход от этой деятельности,

члены фермерского хозяйства, если они не принадлежат к лицам, подлежащим страхованию по другим основаниям,

лица, участвующие в системе общеобязательного государственного социального страхования.

"Важно отметить, что оплата ЕСВ – это одно из условий зачисления периодов работы в страховой стаж для исчисления размера пенсии по возрасту и других социальных выплат. Месяц страхового стажа засчитывается при условии оплаты минимального страхового взноса", — подчеркнул в ПФУ.

Напомним, ранее "Телеграф" изменится ли сумма минимальной пенсионной выплаты в 2025 году.