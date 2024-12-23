Большая часть помидоров на нашем рынке – импортные: цены на них продолжают расти

Тепличный овощ за неделю вырос в цене на 20% и его стоимость будет повышаться в дальнейшем

Из-за повышенного спроса на украинском рынке растут цены на тепличные помидоры. Хотя их стоимость уже на 12% выше, чем в прошлом году, эксперты прогнозируют дальнейшее подорожание.

Аналитики проекта EastFruit отмечают, что большая часть предложения на рынке – это импортные товары из Турции. За неделю помидоры на внутреннем рынке подорожали в среднем на 20% и сейчас их стоимость составляет 80-100 гривен, но цена колеблется в зависимости от качества, объема поставок и сорта.

"По словам участников рынка, на этой неделе предложение помидоров на рынке было недостаточным. Выборки в местных комбинатах практически не осуществлялись из-за завершения сезона реализации. В то же время за счет импортной продукции не удавалось полностью удовлетворить сформировавшийся спрос. В результате продавцы получили возможность повысить отпускные цены на импортную продукцию", — пояснили в сообщении.

Согласно данным, сейчас помидоры из теплиц в Украине в среднем на 12% дороже, чем в такой же период 2023 года. В то же время игроки рынка говорят, что следует готовиться к дальнейшему удорожанию товара, ведь спрос держится на высоком уровне.

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