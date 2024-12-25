Кому из украинцев в 2025 году могут назначить максимальную пенсию

На 2025-2027 годы в Украине есть зафиксированная максимальная сумма пенсии — чуть более 23 600 гривен

В Украине есть зафиксированные размеры минимальной и максимальной пенсионной выплаты. На наибольшую выплату могут рассчитывать восемь категорий лиц.

Со следующего года максимальная пенсия не изменится. Об этом говорится в Бюджетной декларации на 2025-2027 годы, передает "УНИАН".

"Бюджетная политика будет направлена на уменьшение уровня дефицита государственного бюджета в 2025-2027 годах, который был увеличен с целью удовлетворения потребностей в финансовых ресурсах государства после начала полномасштабной вооруженной агрессии РФ против Украины", — говорится в документе.

Следует напомнить, что в текущем году сумма такой выплаты достигла 23 610 гривен и на нее имеют право:

государственные служащие;

ученые;

народные депутаты;

работники местного самоуправления

В то же время такая возможность есть у граждан, официальный доход которых составляет 50 тысяч гривен ежемесячно, и они имеют полный страховой стаж.

Кроме того, есть такие категории работников, у которых пенсия может быть больше максимальной по Украине. Речь идет о судьях, чье пожизненное денежное обеспечение не ограничено и может достигать более 100 000 гривен в месяц, а также о военных и сотрудниках полиции.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что некоторым пенсионерам с 2025 года увеличат выплаты с помощью доплаты.