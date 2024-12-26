ВПЛ будут долго стоять в очереди на получение компенсации за разрушенное жилье: причина

Из-за ограниченного финансового ресурса в стране ВПЛ, имеющие право на компенсацию за уничтоженное жилье, долго будут ждать ее выплаты

В Украине действует программа "єВідновлення" (Ред. в укр. варіанті), согласно которой для ВПЛ предусмотрена выплата компенсации за разрушенное жилье. В настоящее время такого начисления может ожидать лишь ограниченное количество переселенцев и семей с детьми, имеющими инвалидность.

По словам народного депутата Богдана Кицака в эфире "Ранок.LIVE ", сейчас существует проблема с выплатами. Это связано с ограниченным денежным ресурсом.

"Огромное количество переселенцев еще будут долго стоять в очереди, чтобы получить средства на компенсацию жилья", — говорит нардеп.

Он объясняет, что помощь в размере 6500 гривен предусмотрена лишь ограниченному количеству ВПЛ или семьям с детьми, у которых есть документально подтвержденная инвалидность.

"Поэтому даже если мы говорим, что сейчас будут возвращаться массово украинцы из-за границы, на них эти программы не будут распространяться. У нас очень ограниченный финансовый ресурс. Нам нужно провести реформирование в национальной экономике уже после войны", — добавил Кицак.

Следует напомнить, что эту компенсацию могут получить собственники имущества, если их жилье:

Разрушено из-за боевых действий после 24 февраля 2022 года;

Размещено на территории, не оккупированной до 24 февраля 2022 года;

Не подлежит восстановлению;

Ранее Телеграф писал о том, кому из семей в Украине насчитают по 6500 гривен и на что можно потратить эту выплату.