До 15 тыс. грн может получить семья бойца, но при одном обстоятельстве

Чтобы получить денежную помощь на погребение бойца, семья должна подать соответствующие документы

В Украине семьям и родителям погибших военных предусмотрены выплаты на погребение. Сумма зависит от прожиточного минимума и для ее оформления необходимо подать определенные документы.

Кроме выплаты на погребение, семье также компенсируются материальные затраты на ритуальные услуги и сооружение надгробий, как пояснили в Министерстве обороны Украины. В 2024 году сумма помощи составляет 5 прожиточных минимумов, то есть 14600 гривен.

Согласно закону "О погребении и похоронном деле", лицу, которому военный предоставил право выполнить его волю, или человеку, который обязался похоронить умершего, в день обращения должно быть выдано:

врачебное свидетельство о смерти – учреждением здравоохранения;

свидетельство о смерти и справка о смерти – отделом государственной регистрации актов гражданского состояния, исполнительным органом сельских, поселковых, городских (кроме городов областного значения) советов, консульским учреждением или дипломатическим представительством Украины.

Помощь должна выплачиваться одному из членов военного на основании следующих документов:

выписка из Реестра о смерти для получения помощи на погребение, если смерть военного зарегистрировал Отдел регистрации или консульское учреждение или дипломатическое представительство Украины;

справка для получения помощи в случае, если смерть воина была зарегистрирована исполнительным органом сельского, поселкового, городского совета;

справка, подтверждающая факт захоронения военного и свидетельства смерти, выданного другим государством. Такой документ выдается при регистрации смерти за рубежом (неконсульскими и недипломатическими учреждениями Украины).

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какую значительную единовременную помощь выплатят семьям погибших военных.