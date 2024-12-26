До 15 тис. грн може отримати сім'я бійця, але за однієї обставини

Аби отримати грошову допомогу на поховання бійця, сім'я має подати відповідні документи

В Україні сім'ям і батькам загиблих військових передбачені виплати на поховання. Сума залежить від прожиткового мінімуму і для її оформлення потрібно подати певні документи.

Крім виплати на поховання, родині також компенсуються матеріальні витрати на ритуальні послуги та спорудження надгробків, як пояснили у Міністерстві оборони України. У 2024 році сума допомоги складає 5 прожиткових мінімумів, тобто 14600 гривень.

Згідно з законом "Про поховання та похоронну справу", особі, якій військовий надав право виконати його волю, або людині, яка зобов’язалася поховати померлого, в день звернення має видаватись:

лікарське свідоцтво про смерть – закладом охорони здоров’я;

свідоцтво про смерть та довідка про смерть – відділом державної реєстрації актів цивільного стану, виконавчим органом сільських, селищних, міських (крім міст обласного значення) рад, консульською установою чи дипломатичним представництвом України.

Допомога має виплачуватись одному з членів військового на підставі таких документів:

витяг з Реєстру про смерть для отримання допомоги на поховання, якщо смерть військового зареєстрував Відділ реєстрації або консульська установа чи дипломатичне представництво України;

довідка для отримання допомоги на поховання у разі, якщо смерть воїна була зареєстрована виконавчим органом сільської, селищної, міської ради;

довідка, яка підтверджує факт поховання військового та свідоцтва про смерть, виданого іншою державою. Такий документ видається у випадку реєстрації смерті за кордоном (неконсульськими та недипломатичними установами України).

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, яку значну одноразову допомогу виплатять сім'ям загиблих військових.