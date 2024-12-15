В Украине появится новая помощь для военных

Украинским военным упростят доступ к занятиям спортом

Украина готовит для ветеранов новый проект поддержки. Речь идет об упрощении доступа к занятиям спортом.

Об этом рассказала заместительница главы Минветеранов по делам европейской интеграции Руслана Величко-Трифонюк. Ее слова прозвучали в эфрие единого марафона новостей.

"Мы внесли изменения в закон Украины о физической культуре и спорте, которые уже проходят комитеты в Верховной Раде. Также работаем над экспериментальным проектом, чтобы наши ребята, наши ветераны и ветеранки получали ежеквартальную помощь, которую можно будет направить на посещение различных спортивных залов", — рассказала она.

По ее словам, это позволит ветеранам отвлечься от стресса и поддерживать социальную активность.

Напомним, в Украине продолжают выплачивать пособие от государства в размере 1000 гривен, которое предоставляется в рамках программы "Зимняя еПоддержка". Оформить ее можно будет до конца зимы, а выплачивается пособие в течение 10 рабочих дней с момента оформления.

Также "Телеграф" рассказывал, какие еще программы поддержки анонсировал Владимир Зеленский и кому они будут доступны.