В Украине появится новая помощь для военных
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Украинским военным упростят доступ к занятиям спортом
Украина готовит для ветеранов новый проект поддержки. Речь идет об упрощении доступа к занятиям спортом.
Об этом рассказала заместительница главы Минветеранов по делам европейской интеграции Руслана Величко-Трифонюк. Ее слова прозвучали в эфрие единого марафона новостей.
"Мы внесли изменения в закон Украины о физической культуре и спорте, которые уже проходят комитеты в Верховной Раде. Также работаем над экспериментальным проектом, чтобы наши ребята, наши ветераны и ветеранки получали ежеквартальную помощь, которую можно будет направить на посещение различных спортивных залов", — рассказала она.
По ее словам, это позволит ветеранам отвлечься от стресса и поддерживать социальную активность.
Напомним, в Украине продолжают выплачивать пособие от государства в размере 1000 гривен, которое предоставляется в рамках программы "Зимняя еПоддержка". Оформить ее можно будет до конца зимы, а выплачивается пособие в течение 10 рабочих дней с момента оформления.
Также "Телеграф" рассказывал, какие еще программы поддержки анонсировал Владимир Зеленский и кому они будут доступны.