Что влияет на размер будущей пенсии и при каких условиях она будет выше

Чтобы увеличить свою украинскую пенсию, гражданину нужно официально работать, иметь норму стажа и, по желанию, платить дополнительные взносы

Будущие пенсионеры в Украине могут собственноручно увеличить свои выплаты. Для этого нужно официально работать, делать добровольные взносы и иметь определенную норму страхового стажа.

Каждый официально отработанный год добавляется в стаж и влияет на размер пенсии. Об этом напомнили в Министерстве социальной политики Украины.

Сумма пенсии также зависит от уплаченного ЕСВ, который будет расти в зависимости от размера заработной платы. Чем больше взнос, тем выше пенсия.

"По данным отчета 9 месяцев 2024 года более 57 тысяч рабочих мест было выведено из тени (с них начали уплачивать налоги). Это обеспечило дополнительные поступления в ПФУ в 97 миллионов гривен единого взноса. Эти взносы не только гарантируют пенсионные права уплачивающим их работникам, но и влияют на выплаты нынешним пенсионерам", — говорится в сообщении.

Следует напомнить, если у лица менее 15 лет стажа, то оформить пенсию будет невозможно. Оно будет иметь право только на социальную помощь от государства.

В то же время украинцы также могут самостоятельно платить взносы в ПФ и тем самым увеличивать себе выплату.

Ранее "Телеграф" писал о том, сколько будет "стоить" месяц и год страхового стажа в 2025 году в Украине.