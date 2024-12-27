Некоторым украинцам предусмотрена помощь на лечение: где принимают заявки

В одной общине Луганской области жителям начисляют помощь по возмещению расходов на оплату лечения

Жители Северодонецкого общества могут получить денежную помощь на лечение. Средства поступают из бюджета общины.

Такая выплата была предоставлена еще 51 жителю Северодонецкого общества на общую сумму в 179 тысяч гривен. Об этом сообщили на странице Луганской облгосадминистрации в Facebook.

Согласно данным, денежная помощь назначается человеку на возмещение расходов, которые пошли на лечение тяжелой болезни, ранения, проведения медицинских операций.

Для оформления выплаты для лиц, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах, согласно Комплексной целевой программы Северодонецкого городского территориального общества "Забота", следует обратиться за номером 099-035-43-49 или 095-572-34-67 с 10:00 15:00 с понедельника по пятницу.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, кто из украинцев может получить помощь в 6500 гривен и на что ее можно будет потратить. Она будет предоставляться в рамках программы "Зимова эПідтримка" и заявителям не нужно будет обращаться для ее оформления.