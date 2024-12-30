Когда военным выплачивают денежное обеспечение и почему могут быть задержки

Сумма начисления денежного обеспечения для бойцов делится на два этапа и осуществляется в начале и в конце месяца

Каждый военнослужащий, проходящий военную службу в ВСУ, имеет право на месячное денежное обеспечение. Его начисление распределяется на две части и при определенных обстоятельствах может не поступать.

Эти средства должны ежемесячно начисляться на карту банка бойца, как пояснило издание "Факты ICTV". Выплата осуществляется в два этапа – с 5 по 15 число начисляется аванс, а с 25 числа и до следующего месяца приходит основная сумма.

Однако следует отметить, что все зависит от воинской части и рода войск, где служит военный.

Почему выплаты могут задержать

Согласно данным, выплата может произойти позже из-за отсутствия средств в бюджете или ненадлежаще сформированных запросов на выплату зарплаты воинскими частями.

Кроме того, денежное обеспечение, вероятно, может задержаться из-за того, что военный имеет право на дополнительные выплаты по участию в боевых действиях или пребыванию в зоне боевых действий. Для согласования таких начислений требуется больше времени.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что в Украине появится новая помощь для военных.