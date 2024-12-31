Для некоторых пенсионеров могут отменить выплаты в 2025: кого касается

В 2025 году могут ввести пенсионную реформу, предусматривающую постепенную отмену пенсий по инвалидности

В Украине планируется ввести новую пенсионную реформу. Если это произойдет, то изменения коснутся пенсионеров, получающих свои выплаты по инвалидности.

Реформа, которая запланирована с 1 июля 2025 года, предусматривает не только правки по повышению справедливости и достаточности пенсий, но и постепенную отмену выплат по инвалидности. Об этом пишет издание "На пенсии".

Такие нововведения будут касаться всех лиц с инвалидностью, получающих соответствующие пенсии, кроме тех, у кого инвалидность установлена досрочно.

То есть если пенсионную реформу введут, то в действующем законодателе "Об обязательном государственном пенсионном страховании" уберут раздел о пенсиях по инвалидности. Его могут оставить временно посредством переходных положений, пока не будет новой реформы.

Есть большая вероятность, что вместо таких выплат лица с инвалидностью будут получать страховые выплаты для тех, кто будет иметь устойчивую нетрудоспособность.

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