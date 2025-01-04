Пенсионный фонд может забрать до 20% выплаты: что не нужно делать украинцам

Часть выплат заберут у тех, кто, выйдя на пенсию, решил трудоустроиться или уволиться

У лиц, которые после оформления пенсии снова трудоустроились или уволились и не сообщили об этом в Пенсионный фонд Украины, могут забрать до 20% пенсии.

ПФУ имеет полное право на урезание пенсии у лиц, которые пошли работать или уволились с работы, если о таких изменениях не было сообщено. Об этом напомнил Пенсионный фонд.

Если лицо не сообщило о таких изменениях в жизни, то ему начислят лишние выплаты. Соответственно, если орган выявит нарушение, то тогда пенсионер будет обязан вернуть чрезмерную сумму.

Отмечается, что сумму в 20% от пенсии можно вернуть добровольно. Однако, если украинец этого не сделает, то ПФУ принудительно заберет до 20% суммы с пенсионных начислений.

Чтобы актуализировать свои данные, у пожилых лиц есть десять дней.

"После уведомления об увольнении с работы пенсионеры приобретают право на надбавки и повышения, которые предусмотрены только для неработающих лиц. К примеру, неработающим пенсионерам производится перерасчет пенсии в связи с повышением размера прожиточного минимума", — комментируют на информационной странице веб-портала.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что в 2025 году украинцам будет труднее выйти на пенсию из-за увеличения нормы страхового стажа.