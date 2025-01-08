Такого курса еще не было. Гривна может побить новый рекорд на неделе

В начале января курс американской валюты может достичь 42,90 гривен

На валютном рынке в период зимних праздников держался ажиотаж на доллар. На протяжении 8-12 января ожидается снижение спроса на американскую валюту и курс в наличном сегменте будет колебаться в пределах 42,50-42,90 гривен.

В течение этой недели ожидается стабилизация ситуации на валютном рынке, ведь зимние праздники, из-за которых был ажиотаж на доллар, уже завершаются. Директор департамента казначейских операций Unex Bank Анна Золотько рассказала для "24 Канала", что ожидает небольшое послабление спроса.

Согласно ее прогнозу, курс доллара в течение 8-12 января на наличном рынке будет колебаться в коридоре 42,50 – 42,90 гривны. Однако она отмечает, что вероятность обесценивания гривны в этот период высока.

Курс доллара в Украине по состоянию на 8 января

По данным портала Минфин, в среду, 8 января, средний курс доллара в украинских банках составляет 42,15 грн (покупка) и 42,75 (продажа). Наличный курс — 42,70 (покупка) и 42,75 (продажа). В то же время, официальный курс Национального банка Украины составляет 42,2297 грн.

Ранее "Телеграф" писал о том, вырастет ли курс доллара до 47 гривен в конце 2025 года в Украине. Эксперт поделился прогнозом и отметил, что Государственным бюджетом предусмотрен другой показатель.