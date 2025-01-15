Украинцы могут получить деньги от страны Европы. Заявки будут принимать всего 10 дней

Прием заявок на выплату будет проводиться с 20 по 29 января

ВПО и проживающие на территориях, где ведутся боевые действия, могут получить денежную помощь от Норвежского совета по делам беженцев (NRC). Заявки будут приниматься с 20 по 29 января 2025 года.

Норвежский совет по делам беженцев в Украине открывает прием заявок на получение многоцелевой денежной помощи. Подать заявку можно в течение 20-29 января и только с одной попытки.

Кто может получить денежную помощь

В 2025 году получить помощь смогут:

лица, проживающие на территориях, определенных как территории, на которых ведутся боевые действия;

внутренне перемещенные лица, которые были вынуждены покинуть свои дома;

внутренне перемещенные лица, проживающие на территориях с высокой интенсивностью боевых действий.

Одним важным условием является то, что домохозяйство должно физически находится на территории Украины.

Стоит заметить, что финансирование NRC ограничено поэтому получить денежную помощь от Норвежского совета 2025 смогут не все.

Если семьи уже получали денежную помощь от совета ранее, то все равно они могут подать заявку. Однако домохозяйства, которые получили денежную помощь от NRC или других гуманитарных организаций меньше, чем полгода назад, не могут подать заявку.

Заявку на выплату можно заполнить на сайте Норвежского совета 20 января с 9:00.

Список необходимых документов

Документы, необходимые для выплаты:

Паспорт или ID-карты.

Справка ВПЛ (для домохозяйств с ВПЛ).

Свидетельства о рождении детей (при наличии).

Идентификационные номера налогоплательщиков (ИНН) для всех членов домохозяйства от 18 лет.

Номер банковского счета в формате IBAN (UA+27 символов). Социальные, пенсионные счета или счета "ЄПідтримки" не принимаются.

Ранее "Телеграф" писал, что некоторые украинцы, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации, могут получить денежную помощь.