Некоторые сорта подорожали на 90%. Как это отразится на кофе в 2025

В конце 2024 года в Украине начал дорожать кофе и такая тенденция будет держаться еще некоторое время

В Украине продолжают дорожать популярные продукты, которые употребляют почти все. Цены продолжают расти и на кофе, что объясняется сокращением урожая в Бразилии. Такая тенденция продолжится в течение первого квартала 2025 года.

Арабика в течение конца 2024 года выросла в цене на 85%, а робуста – на 90%. В Украине стоимость чашки кофе в кафе выросла на 30%, как пишет Bizagro.

За одну порцию эспрессо нужно отдать в среднем 31 гривну, в Киеве она стоит 36 гривен, а в Одесской области — до 40 гривен.

Такое удорожание было вызвано засухой в Бразилии, повлиявшей на урожайность. Из-за аномального климата и низкого урожая эксперты прогнозируют, что кофе будет дорожать в течение первого квартала 2025 года.

Стоит напомнить, что шоколад в Украине может подорожать. Владелец компании "Какао Смак" сообщил, что в ближайший месяц стоимость этого продукта вырастет на 50-70%. Это связано с удорожанием сырья для выработки шоколада.

Ранее "Телеграф" писал о том, как за месяц изменилась стоимость на три популярных фрукта. Местами разница составила более 40 гривен.