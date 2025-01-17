Немного выше прожиточного минимума. Кто из украинцев получит пенсию в 3 тыс грн в 2025 году

В 2025 году пенсия 60-летних мужчин и женщин не достигнет выше 3 тысяч гривен

Чтобы получить более выгодную пенсию, украинцу с момента трудоустройства необходимо уплачивать взносы (ЕСВ). Однако размер взносов зависит от суммы зарплаты, и если она минимальна, то о высоких пенсиях говорить невозможно.

Если мужчина или женщина в 2025 году собираются выходить на отдых в 60 лет, им необходимо иметь как минимум 32 года стажа. Чтобы высчитать сумму их предстоящей выплаты, "Телеграф" использовал пенсионный калькулятор.

В 2025 году 60-летние мужчина и женщина с 35 годами страхового стажа и минимальной заработной платой по Украине (по состоянию на 1.01.2025 — 8 тысяч гривен), рассчитывают на пенсию в 3067 и 3156 гривен соответственно.

Эти суммы были рассчитаны на общих условиях без учета льготных категорий населения — ветеран войны, дети войны, почетный донор, лица, имеющие особые заслуги перед Родиной и т.д.

Пенсия 60-летнего мужчины в 2025 году

Пенсия 60-летней женщины в 2025 году

Согласно данным Минфина, прожиточный минимум в Украине в 2025 году составляет 2920 гривен (общий показатель).

Следует напомнить, что в 2025 году норма страхового стажа составляет 32 года. Она действует при оформлении пенсии в 60 лет. С каждым годом она будет расти и в 2028 году составит 35 лет.

Ранее "Телеграф" писал о том, работники каких профессий будут получать максимальные пенсии в Украине.