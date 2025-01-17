Курс быстро падает. Сколько будет стоить 100 долларов в конце недели

До конца текущей недели наличный курс доллара будет находиться в пределах 42,60-43 гривен

Начало января на наличном рынке отметилось удорожанием доллара до 43 гривен. Однако на этой неделе курс начал снижаться, ведь спрос во время зимних праздников вскоре начал падать. Банкир прогнозирует, что в течение недели показатели будут колебаться в пределах 42,60-43 гривен.

В течение этой недели прогнозируется постепенное успокоение на валютном рынке, ведь эффект от зимних праздников уменьшается. Об этом сообщила директор департамента казначейских операций Unex Bank Анна Золотько, передает "24 Канал".

В этот период наличный курс американской валюты будет в диапазоне 42,60-43 гривен.

В то же время существенного укрепления гривны на безналичном рынке не ожидается, хотя на наличном произойдет небольшое удешевление валюты.

Курс доллара в Украине на 17 января

По данным портала Минфин, в пятницу, 17 января, средний курс доллара в украинских банках составляет 42,10 грн (покупка) и 42,70 (продажа). Наличный курс — 42,59 (покупка) и 42,65 (продажа). В то же время, официальный курс Национального банка Украины составляет 42,1729 грн.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, каким ожидается курс доллара в течение 2025 года.