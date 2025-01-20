Обратите внимание на один момент: как украинцы могут самостоятельно увеличить себе пенсию

Пенсия вырастет, если лицо будет платить увеличенные добровольные взносы

В Украине сумма пенсионных выплат зависит от ряда важных факторов. Граждане могут самостоятельно увеличить свои выплаты, в частности, официально работать и делать добровольные взносы.

Сумма пенсии может вырасти от количества официального страхового стажа и уплаченного ЕСВ, который будет расти в зависимости от размера заработной платы. Чем больше вклад, тем выше пенсия, как напомнили в Министерстве социальной политики Украины.

"По данным отчета 9 месяцев 2024 года более 57 тысяч рабочих мест было выведено из тени (с них начали уплачивать налоги). Это обеспечило дополнительные поступления в ПФУ в 97 миллионов гривен единого взноса. Эти взносы не только гарантируют пенсионные права уплачивающим их работникам"., но и влияют на выплаты нынешним пенсионерам», — говорится в сообщении.

Напомним, если лицу не хватает месяцев или лет для выхода на отдых, то оно может их докупить. Однако за один год стажа нужно отдать значительную сумму – более 20 тысяч гривен. В Пенсионном фонде объяснили, кто именно может его приобрести.