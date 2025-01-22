Пенсия в 17 тыс. грн в 60 лет, но не все так просто. Кто может получить такие выплаты в 2025

Чтобы получить такую выплату, украинцу необходимо иметь значительную зарплату

Сумма пенсии в Украине колеблется в зависимости от нормы страхового стажа и размера зарплаты, которая начислялась лицу до оформления выплаты. Граждане могут получить более 17 тысяч гривен пенсии, но есть одно условие.

Какой будет пенсия у мужчины и женщины, решивших выйти на пенсию в 60 лет в 2025 году при условии 75 тысяч гривен зарплаты. Для этого "Телеграфом" был использован пенсионный калькулятор.

Согласно расчетам, 60-летний мужчина с 35 годами стажа и заработной платой в 75 тысяч гривен в 2025 году рассчитывает на пенсию в 17 690 гривен.

Женщина, которая имеет такие же критерии, будет получать такую же выплату, то есть 17 690 гривен.

Эта сумма актуальна на общих условиях и без учета льготных категорий населения — ветеран войны, дети войны, почетный донор, лица, имеющие особые заслуги перед Родиной и тому подобное.

Следует напомнить, что в 2025 году для оформления пенсии по возрасту в 60 лет нужно иметь не менее 32 лет стажа.

Ранее Телеграф писал о том, у кого из пенсионеров заберут часть их выплаты в 2025 году.