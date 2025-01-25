Какова будет выплата, если мужчина выйдет на пенсию в 63 в 2025 году

Сумма выплаты будет колебаться в зависимости от количества страхового стажа

В Украине на сумму пенсии влияет не только заработная плата или возраст, в котором человек решил выйти на отдых, но и количество отработанных лет, то есть страховой стаж. Если норма будет низкой, то и выплата, соответственно, будет такой.

Какой ожидается пенсия у украинца, решившего оформить ее в 63 года в 2025 году, выяснял "Телеграф". Для этого был использован пенсионный калькулятор.

Следует напомнить, что в 2025 году для оформления пенсии по возрасту в 60 лет, нужно иметь не менее 32 лет стажа, в 63 года страховой стаж должен быть от 22 до 32 лет, а, в свою очередь, в 65 лет — от 15 до 22 лет.

То есть для оформления пенсии в 2025 году 63-летнему мужчине нужно иметь от 22 до 32 лет стажа. Если его заработная плата была в размере 15 тысяч гривен, то он может рассчитывать на пенсию от 3615 до 6205 гривен.

Такая сумма была рассчитана на общих условиях и без учета льготных категорий населения – ветеран войны, дети войны, почетный донор и т.д.

Ранее Телеграф писал о том, на какую пенсию можно рассчитывать, если у украинца нет нормы страхового стажа.