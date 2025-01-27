500 долларов или депозит в гривне. Где больше прибыль за полгода

Телеграф разобрался, как лучше сохранять активы и получать из них доход

Несмотря на войну, некоторые украинцы обращают внимание на инвестирование в различные активы. Самыми популярными вариантами являются депозиты или покупка валюты – доллара или евро.

Какой из этих способов может больше всего приумножить прибыль, разбирался "Телеграф". Для этого были использованы данные из Минфина.

Депозит в банке или купить иностранную валюту. Что лучше?

Если в конце июня 2024 года украинец внес средства на депозитный счет в сумме 20 417 гривен (курс продажи доллара по состоянию на 30.06.2024) и заключил с банком депозитный договор, то в начале 2025 года его прибыль, например, в "Асвіо Банку" за 6 месяцев составит 1241 гривну. В то же время сумма от "Юнекс Банку" будет немного меньше — 1202 гривен.

В случае, если гражданин решил не класть деньги на депозит, а просто "купить" 500 долларов и подождать полгода (с июня 2024 по январь 2025) то его прибыль составит всего 557,5 гривны, ведь на конец июня 2024 средний курс продажи составлял 40,8350 (500 долларов — 20 417,5 гривны), а в начале 2025 курс покупки был 41,95 гривны (500 долларов — 20 975 гривен). Разница между этими суммами составила 557,5 гривны.

Средний курс обмена валют в июне 2024 г.

Средний курс обмена валют в январе 2025 г.

Поэтому выгоднее всего вносить средства на депозитный счет, чем сидеть с долларами полгода.

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