Выплаты некоторых пенсионеров могут вырасти в шесть раз. Деньги немалые, но есть большой нюанс

Сумма зависит от размера выплаты, которую получает пенсионер

Украина продолжает выплачивать пенсионерам их выплаты. Она также начислит шестикратную пенсию тем, кто решил выехать за границу.

Украинцы, которые будут уезжать за границу на постоянное место жительства, могут получить пенсию за 6 месяцев. Об этом напомнили в пресс-службе Пенсионного фонда Украины, ссылаясь на закон "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

Сумма зависит от размера пенсии. Это начисление производится в месяце, следующем за месяцем снятия пенсионера с учета, на пенсионную карточку пенсионера.

Чтобы получить такую выплату, пожилому лицу необходимо прийти в Пенсионный фонд и подать соответствующее заявление. К нему также нужно добавить:

паспорт гражданина Украины для выезда за границу с соответствующей записью о выезде на постоянное место жительства, либо паспортный документ иностранца, либо документ, удостоверяющий личность без гражданства;

справку о снятии с регистрации места жительства в Украине.

Ранее "Телеграф" писал, что пенсию в 12 тысяч гривен может получить 65-летний человек даже с минимальным стажем, но есть одно важное условие.