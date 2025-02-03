Если откладывать по 10%. Сколько это будет в долларах от минимальной и средней зарплаты в 2025 году

Украинцам с минималкой придется копить на мечту дольше, чем тем, кто имеет средние выплаты

Если бы откладывать по 100 долларов ежемесячно, то за год можно собрать кругленькую сумму. Однако не все в состоянии прятать такую сумму долларов "под матрас".

Сколько можно собрать долларов украинцам с минимальной и средней зарплатой в 2025 году, если каждый месяц откладывать по 10%, расскажет "Телеграф". Для этого был использован конвертер валют от "Минфина".

Сколько можно отложить в долларах от минимальной и средней зарплаты в 2025 году

Согласно данным Государственной службы статистики Украины, в 2025 году размер минимальной заработной платы составляет 8 000 гривен, а средней – 20 592 гривны.

Соответственно 10% от минимальной выплаты составляет 800, а от средней 2059,3 гривны.

Если обменять 800 гривен на доллары, по курсу покупки в 41,95 гривны (по состоянию на 1.01.2025 года), то "на руки" можно получить 18,846 доллара. В то же время, если отдать 2059,2 гривны, то лицо будет держать 48,509 долларов.

Средний курс обмена валют в январе 2025

Средний курс обмена валют в январе 2025

Между тем, если в феврале текущего года обменять валюту по 41,55 гривны, то 800 гривен составит 18,991 доллара, а 2059,2 гривны — 48,883 доллара.

Средний курс обмена валют в феврале 2025

Средний курс обмена валют в феврале 2025

То есть, за один месяц украинец, который получает минимальную зарплату, может иметь до 19 долларов сбережений, а тот, что имеет среднюю выплату — до 49 долларов.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какую сумму долларов можно собрать, если каждый день откладывать по 20 гривен.